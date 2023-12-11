«Дюна 2» станет самым длинным фильмом Дени Вильнева. Хронометраж фильма составит почти три часа

Фильм «Дюна 2» станет самой длинной картиной режиссера Дени Вильнева. Его хронометраж составит 2 часа 46 минут, сообщил блогер Gavin со ссылкой на японского регулятора Eirin.
Продолжительность сиквела «Дюны» превысит показатели первой части (она длилась 2 часа 35 минут) и фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2 часа 43 минуты). Премьера «Дюны 2» запланирована на 1 марта 2024 года.
«Дюна-2» расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и Джош Бролин. Впервые к франшизе присоединились Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.
По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах снималась», — поделилась актриса.
Первая «Дюна» вышла в сентябре 2021 года. Она была снята по первой части из цикла научно-фантастических романов Фрэнка Герберта о песчаной планете Арракис и рассказывала о ее жителях и борьбе за невероятно ценный ресурс — меланж. Картина собрала более 402 млн долларов в мировом прокате, несмотря на выход в период еще действующих коронавирусных ограничений и одновременный цифровой релиз на платформе HBO Max.