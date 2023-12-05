Дени Вильнев рассказал, что во второй части «Дюны» будет больше экшена

Создатель «Дюны», «Прибытия» и «Врага» Дени Вильнев рассказал, что во второй части космической саги будет заметно больше экшена, чем в первом фильме. В интервью журналу Total Film режиссер назвал предстоящий сиквел «более мускулистым» по сравнению с картиной 2021 года. Премьера «Дюны-2» запланирована на 1 марта 2024-го.
«Первый фильм был более медитативным и созерцательным. Мы наблюдали за молодым персонажем, который открывает для себя новую планету, новую культуру», — сказал Вильнев. «Вторая часть больше похожа на боевик. Она более „мускулистая“», — добавил он.
Для съемок всего сиквела «Дюны» использовали камеру IMAX — в первом фильме лишь 40% экранного времени снимали в этом формате.
В «Дюне-2» Пол Атрейдес объединится с фременами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. На экране вновь появятся Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и Джош Бролин. Актерский состав пополнят Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.
В недавнем интервью Empire Вильнев поделился надеждами на создание третьей части серии. «Если мне удастся снять трилогию, это будет исполнением моей мечты», — заявил постановщик. В случае, если студии дадут добро на съемки третьего фильма, в основу его сюжета, по словам режиссера, скорее всего, ляжет книга «Мессия Дюны» — второй роман Фрэнка Герберта из цикла «Хроники Дюны».
Первая часть экранизации научно-фантастической эпопеи вышла в октябре 2021 года. Фильм собрал 402 млн долларов в мировом прокате и заработал 10 номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». Награды картина получила за оригинальную музыку, звук, монтаж, операторскую работу, художественную постановку и визуальные эффекты.