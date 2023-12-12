Вышел третий трейлер продолжения «Дюны» Дени Вильнева

Видео начинается с того, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоте Шаламе просыпается из‑за кошмара. Главный герой приспосабливается к своей новой жизни в пустыне Арракис с Чани и фрименами, его преследуют сны и видения, намекающие на его предначертанное и предсказанное будущее. Также крупным планом показан Фейд-Раута Харконнен.