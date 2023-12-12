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Вышел третий трейлер продолжения «Дюны» Дени Вильнева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Дюна: Часть вторая». В нем показали ансамбль песчаных червей в атаке.

Видео начинается с того, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоте Шаламе просыпается из‑за кошмара. Главный герой приспосабливается к своей новой жизни в пустыне Арракис с Чани и фрименами, его преследуют сны и видения, намекающие на его предначертанное и предсказанное будущее. Также крупным планом показан Фейд-Раута Харконнен.

Предыдущий трейлер, который вышел в июне, можно посмотреть здесь.

«Дюна-2» станет самой длинной картиной режиссера Дени Вильнева: хронометраж составит 2 часа 46 минут, в то время как первая часть была на 11 минут короче. Режиссер обещал больше экшена в продолжении.

Премьера «Дюны-2» запланирована на 1 марта 2024 года. В ней снялись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Кристофер Уокен, Стеллан Скарсгорд, Остин Батлер, Дейв Баутиста, Хавьер Бардем и другие артисты.

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Дени ВильневРебекка ФергюсонДжош БролинКристофер УокенДейв БаутистаХавьер Бардем
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