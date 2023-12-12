Вышел третий трейлер продолжения «Дюны» Дени Вильнева

Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Дюна: Часть вторая». В нем показали ансамбль песчаных червей в атаке.
Видео начинается с того, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоте Шаламе просыпается из‑за кошмара. Главный герой приспосабливается к своей новой жизни в пустыне Арракис с Чани и фрименами, его преследуют сны и видения, намекающие на его предначертанное и предсказанное будущее. Также крупным планом показан Фейд-Раута Харконнен.
Премьера «Дюны-2» запланирована на 1 марта 2024 года. В ней снялись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Кристофер Уокен, Стеллан Скарсгорд, Остин Батлер, Дейв Баутиста, Хавьер Бардем и другие артисты.