Владимир Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»

Владимир Путин исключил из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Вместе с ними попечительский совет покинут благотворительница Елизавета Олескина и заместитель главврача детской клинической больницы Свердловской области Лариса Фечина.
Вместо них Путин поручил включить в совет уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову, летчика-космонавта Олега Новицкого и депутата Госдумы Владислава Третьяка.
Раппопорт и Хаматова после начала российской спецоперации на Украине осудили военные действия. Хаматова переехала в Латвию, где выступает теперь в Новом Рижском театре (и недавно получила за свою роль главную театральную премию страны).
«Круг добра» — государственный внебюджетный фонд, который помогает детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Создан в январе 2021 года по указу Путина.