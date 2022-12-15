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Владимир Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета «Круга добра»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:09

Владимир Путин исключил из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Вместе с ними попечительский совет покинут благотворительница Елизавета Олескина и заместитель главврача детской клинической больницы Свердловской области Лариса Фечина.

Вместо них Путин поручил включить в совет уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову, летчика-космонавта Олега Новицкого и депутата Госдумы Владислава Третьяка.

Раппопорт и Хаматова после начала российской спецоперации на Украине осудили военные действия. Хаматова переехала в Латвию, где выступает теперь в Новом Рижском театре (и недавно получила за свою роль главную театральную премию страны).

«Круг добра» — государственный внебюджетный фонд, который помогает детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Создан в январе 2021 года по указу Путина.

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