Джим Кэрри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»

Джим Кэрри может вновь появиться в фильме «Соник-3 в кино» в роли главного антагониста доктора Роботника, сообщает Variety. Создатели ленты выпустили тизер, в котором слышно характерное кудахтанье персонажа.
Несмотря на падение Роботника с гигантского робота в последнем фильме франшизы, которое сложно пережить, в сцене после титров выясняется, что тело доктора не было найдено, поэтому его возвращение все же возможно. Мировые сборы второго «Соника» составляют 870,8 млн долларов, поэтому энтузиазм Paramount насчет продолжения вполне объясним.
В 2022 году Кэрри объявил об уходе на пенсию и завершении актерской карьеры. Однако в следующем году стало известно, что актер может сыграть главную роль в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла («Оно», «Под Сильвер-Лэйк»).
В апреле 2023-го стартовали съемки сериала «Наклз» по вселенной о ежике Сонике. Шоу расскажет о событиях, которые произошли, точнее, произойдут между фильмами «Соник-2 в кино» и «Соник-3 в кино».