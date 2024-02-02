Джим Кэрри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»

Несмотря на падение Роботника с гигантского робота в последнем фильме франшизы, которое сложно пережить, в сцене после титров выясняется, что тело доктора не было найдено, поэтому его возвращение все же возможно. Мировые сборы второго «Соника» составляют 870,8 млн долларов, поэтому энтузиазм Paramount насчет продолжения вполне объясним.