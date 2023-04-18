В Лондоне стартовали съемки сериала «Наклз». Это спин-офф фильмов о ежике Сонике

В Лондоне стартовали съемки сериала «Наклз» во вселенной кинофраншизы «Соник в кино» о суперскоростном ежике Сонике, сообщает издание Variety со ссылкой на стриминговый сервис Paramount+.
Шоу расскажет о событиях, которые произошли, точнее, произойдут между фильмами «Соник в кино 2» и «Соник в кино 3». Мировая премьера последнего запланирована на 20 декабря 2024 года.
Главный герой сериала, ехидна Наклз, появился во втором фильме и выступил в качестве противника Соника. Стоит отметить, что в серии игр Sonic the Hedgehog он стал одним из первых и ключевых персонажей этой игровселенной владельцы консолей Sega Megadrive и Sega Genesis могли увидеть его в третьей игре, которая вышла в далеком 1994 году.
В сериале Наклза озвучит Идрис Эльба. Также в касте участвуют Kid Cudi, Эди Паттерсон, Джулиан Барратт, Скотт Мескуди, Элли Тейлор и другие. Дата выхода сериала пока не раскрывается.