Реклама
Новости

В Лондоне стартовали съемки сериала «Наклз». Это спин-офф фильмов о ежике Сонике

Илья Голубев
Вчера в 23:34

В Лондоне стартовали съемки сериала «Наклз» во вселенной кинофраншизы «Соник в кино» о суперскоростном ежике Сонике, сообщает издание Variety со ссылкой на стриминговый сервис Paramount+.

Шоу расскажет о событиях, которые произошли, точнее, произойдут между фильмами «Соник в кино 2» и «Соник в кино 3». Мировая премьера последнего запланирована на 20 декабря 2024 года.

Главный герой сериала, ехидна Наклз, появился во втором фильме и выступил в качестве противника Соника. Стоит отметить, что в серии игр Sonic the Hedgehog он стал одним из первых и ключевых персонажей этой игровселенной владельцы консолей Sega Megadrive и Sega Genesis могли увидеть его в третьей игре, которая вышла в далеком 1994 году.

В сериале Наклза озвучит Идрис Эльба. Также в касте участвуют Kid Cudi, Эди Паттерсон, Джулиан Барратт, Скотт Мескуди, Элли Тейлор и другие. Дата выхода сериала пока не раскрывается.

расскажите друзьям
люди
Идрис ЭльбаДжулиан Барратт
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»