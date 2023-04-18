В Лондоне стартовали съемки сериала «Наклз». Это спин-офф фильмов о ежике Сонике

Главный герой сериала, ехидна Наклз, появился во втором фильме и выступил в качестве противника Соника. Стоит отметить, что в серии игр Sonic the Hedgehog он стал одним из первых и ключевых персонажей этой игровселенной владельцы консолей Sega Megadrive и Sega Genesis могли увидеть его в третьей игре, которая вышла в далеком 1994 году.