Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры

Актер и комик Джми Керри заявил, что уходит на пенсию и заканчивает актерскую карьеру. Это произошло в середине интервью Access Hollywood, и журналистка не сразу поняла, всерьез ли он.

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», — сказал Керри.

Он пояснил, что очень любит свою спокойную и духовную жизнь. Артист посвятил себя, в том числе рисованию и хочет отдохнуть от съемок в фильмах. «Я сделал достаточно. Мне уже достаточно», — добавил Керри.

Джиму Керри 60 лет. Последний фильм с его участием — «Соник в кино 2» — вышел в мировой прокат 30 марта. Картины, которые принесли наибольшую известность Керри, — «Маска», «Эйс Вентура», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч — похититель Рождества». На счету актера два «Золотых глобуса» и шесть номинаций на него, номинация на премию BAFTA и ряд других кинопремий.