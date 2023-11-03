Джим Кэрри может сняться в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла

Митчелл на данный момент работает над сиквелом хоррора «Оно» (но не адаптации Стивена Кинга, а ленты 2014 года про девушку, которую мучают странные видения). Однако, по словам Рихтмана, в списке его запланированных проектов появилась также драма «Вечнозеленые сосны и угасающее лето» (Evergreen Pines And The Fading Summer).