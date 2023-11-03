Джим Кэрри может сняться в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла

Актер Джим Кэрри может сыграть главную роль в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла («Оно», «Под Сильвер-Лэйк»). Об этом пишет World of Reel со ссылкой на голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана.
Митчелл на данный момент работает над сиквелом хоррора «Оно» (но не адаптации Стивена Кинга, а ленты 2014 года про девушку, которую мучают странные видения). Однако, по словам Рихтмана, в списке его запланированных проектов появилась также драма «Вечнозеленые сосны и угасающее лето» (Evergreen Pines And The Fading Summer).
Предполагается, что Кэрри сыграет мужчину средних лет, который решает найти друга детства в летнем лагере для престарелых. Местные жители постоянно рассказывают друг другу легенды о таинственном звере в лесу и очень ценном сокровище. Когда герой находит друга, они вместе решают отправиться на поиски приключений.
В последний раз Джим Кэрри играл главную роль в полнометражном фильме в триллере «Настоящее преступление» 2018 года. А у Дэвида Роберта Митчелла с 2018-го был перерыв в режиссуре — его последней на данный момент работой является картина «Под Сильвер-Лэйк» с Эндрю Гарфилдом.