Адвоката Алексея Навального объявили в розыск

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00
Фото: из соцсетей Ольги Михайловой

Адвоката Ольгу Михайлову, известную как защитницу оппозиционного политика Алексея Навального, объявили в розыск. Ее имя появилось в базе розыска МВД.

В карточке Михайловой указывается, что она «разыскивается по статье УК». Ранее сообщалось, что адвоката заочно обвинили в участии в экстремистском сообществе.

По словам самой Михайловой, ее правозащитную работу посчитали участием в «экстремистском сообществе, созданном им [Навальным] в 2011 году». Обвинения в свой адрес она назвала «безумным бредом».

Михайлова покинула Россию. Она улетела в Иорданию в октябре, а после ареста других адвокатов Навального по подозрению в участии в экстремистском сообществе несколькими днями спустя решила не возвращаться в Россию.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, — обвинив их в участии в экстремистском сообществе. В ответ десятки российских адвокатов призвали коллег к забастовке.

В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы по «экстремистскому делу». Он отбывает наказание в колонии особого режима.

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