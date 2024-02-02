Адвоката Алексея Навального объявили в розыск

Адвоката Ольгу Михайлову, известную как защитницу оппозиционного политика Алексея Навального, объявили в розыск. Ее имя появилось в базе розыска МВД.
В карточке Михайловой указывается, что она «разыскивается по статье УК». Ранее сообщалось, что адвоката заочно обвинили в участии в экстремистском сообществе.
По словам самой Михайловой, ее правозащитную работу посчитали участием в «экстремистском сообществе, созданном им [Навальным] в 2011 году». Обвинения в свой адрес она назвала «безумным бредом».
Михайлова покинула Россию. Она улетела в Иорданию в октябре, а после ареста других адвокатов Навального по подозрению в участии в экстремистском сообществе несколькими днями спустя решила не возвращаться в Россию.
В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы по «экстремистскому делу». Он отбывает наказание в колонии особого режима.