Адвоката Алексея Навального заочно обвинили в участии в экстремистском сообществе

«Да, сейчас я с дочерью в чужой стране. У нас нет дома и куча проблем. Близкие и дорогие люди остались там, куда вернуться я не могу. Но я надеюсь все же быть более полезной на свободе, а не в колонии», — подчеркнула адвокат.