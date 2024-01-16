Адвоката Алексея Навального заочно обвинили в участии в экстремистском сообществе

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03
Фото: из соцсетей Ольги Михайловой

Ольгу Михайлову, адвоката оппозиционера Алексея Навального, заочно обвинили в участии в экстремистском сообществе. Об этом она рассказала в соцсетях.

Михайлова сообщила, что ее делом занимаются те же следователи, которые участвовали в расследовании действий самого Навального, осужденного на 19 лет по «экстремистскому делу».

По словам юристки, ее правозащитную работу посчитали участием в «экстремистском сообществе, созданном им [Навальным] в 2011 году». «Мастера экстра-класса сочинять безумный бред и фиктивный экстремизм», — прокомментировала Михайлова.

«Защищаешь 16 лет человека, сначала он „украл весь ‚Кировлес‘“, затем был „мошенником“, потом „оклеветал ветерана“ и „оскорбил судью с прокурором“, потом стал снова „мошенником“, а недавно еще и „экстремистом“ — значит, сама экстремист», — пояснила она.

В данный момент Михайлова находится за границей. Она улетела в Иорданию в октябре, а после ареста других адвокатов Навального по подозрению в участии в экстремистском сообществе несколькими днями спустя решила не возвращаться в Россию.

«Да, сейчас я с дочерью в чужой стране. У нас нет дома и куча проблем. Близкие и дорогие люди остались там, куда вернуться я не могу. Но я надеюсь все же быть более полезной на свободе, а не в колонии», — подчеркнула адвокат.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, — обвинив их в участии в экстремистском сообществе. В ответ десятки российских адвокатов призвали коллег к забастовке.

В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы по «экстремистскому делу». Он отбывает наказание в колонии особого режима.

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