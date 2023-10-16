Десятки российских адвокатов призвали коллег к забастовке

Недавно правительство подготовило поправки к закону «Об адвокатуре», которые предполагают лишение адвокатского статуса тех, кто провел больше года за пределами России или уехал за рубеж на ПМЖ. Опрошенные «Коммерсантом» адвокаты опасаются, что эта норма будет применяться для давления на коллег, которые из‑за рубежа продолжают добросовестно работать в российской юрисдикции.