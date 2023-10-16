Десятки российских адвокатов призвали коллег к забастовке

Группа российских адвокатов опубликовала на сайте Legal Petition открытое обращение, в котором призвала коллег к забастовке. Авторы обращения предложили провести предупредительную акцию, прекратив участие в процессуальных действиях всех видов судопроизводства с 25 по 28 октября.
В документе говорится, что адвокаты в России подвергаются массовой и последовательной дискриминации по сравнению с другими участниками процесса, с которыми, согласно закону, они равны. При этом правоохранительные органы либо не расследуют преступления в отношении адвокатов, либо совершают их сами, отмечается там.
«Сегодня адвокаты в России вынуждены осуществлять профессиональную деятельность в обстановке страха за жизнь и здоровье себя и своих близких, страха произвольного лишения свободы, систематического воспрепятствования адвокатской деятельности и безнаказанного вмешательства в нее, в атмосфере насилия и пыток, устрашения, прямых угроз свободе, здоровью и жизни», — считают авторы обращения.
В качестве примера надуманного обвинения они привели арест адвокатов Алексея Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Защитники оппозиционера «заключены под стражу фактически за осуществление профессиональной деятельности», говорится в петиции.
Обращение адресовано российским Федеральной и региональным палатам адвокатов, а также общественным объединениям защитников. На момент публикации заметки петицию подписали 63 адвоката.
13 октября Басманный суд Москвы арестовал трех адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — обвинив их в участии в экстремистском сообществе. 16 октября перестал выходить на связь еще один его защитник — Александр Федулов.
Недавно правительство подготовило поправки к закону «Об адвокатуре», которые предполагают лишение адвокатского статуса тех, кто провел больше года за пределами России или уехал за рубеж на ПМЖ. Опрошенные «Коммерсантом» адвокаты опасаются, что эта норма будет применяться для давления на коллег, которые из‑за рубежа продолжают добросовестно работать в российской юрисдикции.