Электронный хип-хоп-дуэт «Аигел» подписал контракт с американской компанией United Talant Agency, которая работает с Бьорк, Paramore и Lil Nas X, и планирует тур по США. Об этом участник группы Илья Барамия рассказал в интервью телеграм-каналу «Гоша на дискотеке».
«Даже не пытаюсь узнать, каков эффект от „Пыялы“ в финансовом плане. Но Илья впроброс замечает, что сейчас живет в километре от моря, но подыскивает дом в первой линии», — написал автор канала.
«Нами занялась компания UTA, в ростере которых все от Underworld до Бьорк. Хотим сделать тур по Штатам. А пока по Европе проедем», — процитировал он музыканта, добавив, что «букинг „Аигел“ стал выглядеть радостно, как и сам Барамия».
Артист рассказал, что продюсеры сериала пришли к «Аигел» сами, и отметил, что «выглядели киношники маргинально». По его словам, специально работать под сериалы дуэт, как и раньше, не планирует.
«У нас хорошая музыка. Пусть и звучит нескромно, но она много где находит применение. И в рекламе, и в клипах, и в кино, и на сцене, и в компьютерных играх. Мы много внимания уделяем студийной работе и делаем емкую аудиоатмосферу. Тот, кто это слышит и адекватно может использовать в своих работах, получает достойный результат», — комментировал Барамия успех «Пыялы» в интервью «Афише Daily».
Песня «Аигел» «Пыяла» вошла в саундтрек нескольких серий сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После оглушительного успеха шоу трек взлетел на первые строчки чартов Apple Music, «Яндекс Музыки» и «VK Музыки», а также оказалась в чартах Shazam, Spotify и Billboard.
В декабре 2023-го, выступая перед депутатами, актриса и режиссерка Александра Франк назвала популярность трека работой идеологических врагов России по продвижению антигосударственного контента.