«Слово пацана» и «Аигел» роднит не только песня в саундтреке. История группы началась с уголовного дела
Песня группы «Аигел» «Пыяла» («Стекло» на татарском) стала саундтреком сериала «Слово пацана» — и на фоне успеха проекта полетела в топы всех чартов. За последнюю неделю песня на татарском языке оказалась на первом месте в «VK Музыке» и «Яндекс Музыке», а также в топе мировых запросов Shazam и чартах Spotify в странах, где в ходу русский язык (страны Балтии, Беларусь, Украина).
«Пыяла» звучит в каждом эпизоде «Слова пацана» и идеально дополняет контекст шоу, рассказывающего о подростковых криминальных группировках в Казани эпохи перестройки. И это максимально логично.
Потому что проект «Аигел» появился на фоне уголовного дела в Татарстане, пусть и 2015 года, а не конца 1980-х.
Тогда молодого человека татарстанской поэтессы Айгель Гайсиной осудили на три года заключения в колонии строгого режима за покушение на убийство после драки с бывшим мужем Айгель. Когда экс-супруг узнал, какой срок может грозить молодому человеку, он хотел отозвать заявление, но из‑за особенностей УК РФ сделать это было уже нельзя.
По мотивам этой истории Айгель выпустила сборник стихов «Суд». Она планировала поставить по нему спектакль, музыку для которого должен был писать музыкант Илья Барамия — участник проектов «Елочные игрушки», 2H Company и «СБПЧ». В ходе работы проект трансформировался в группу «Аигел», где Айгель отвечает за вокал и тексты, а Илья — за музыку.
Как звучит «Аигел»
Их первый альбом назывался «1190» — именно столько дней парень Айгель должен был провести в колонии. На том же релизе случился и первый хит группы: песня «Татарин» вышла летом 2017 года, клип на нее собрал больше 100 млн просмотров на ютубе.
Альбом «1190» заложил фундамент для всего творчества «Аигел». Это минималистичная электронная музыка с сильным влиянием хип-хопа, под которую Айгель читает то рэп, то стихи и иногда поет.
Песни «Аигел» начинались как дневники девушки, переживающей страшную личную трагедию, но в итоге вылились в музыку, отражающую невеселую российскую действительность. Такими получились их следующие альбомы «Музыка» (2018) и «Эдем» (2020).
Еще одна ключевая черта «Аигел» — влияние культуры Татарстана, которое проявляется в том числе в песнях на татарском языке. Среди них и «Пыяла» — заглавный трек последнего на сегодня альбома группы, выпущенного в 2020 году и полностью записанного на татарском.
Сама Айгель при этом относится к музыке на родном языке как к чему-то естественному, а не «политическому заявлению»: «Я записала этот альбом просто так. Потому что у меня были песни на татарском», — говорила она в недавнем интервью Юрию Дудю*.
Музыка «Аигел» и до этого звучала в кино (и не только там)
За последние годы «Аигел» стала регулярно работать с российскими кино- и телепроектами.
В 2019 году их музыка звучала в сериале More.tv «Трудные подростки»: в саундтрек попали песни «Драма», «Офигенно», «Она ужасная» и «Стартую».
Спустя два года Айгель и Илья уже специально написали саундтрек для проекта Дмитрия Глуховского «Топи», впечатлившись его сценарием.
Еще один проект, к которому дуэт записал саундтрек, — «Иные». Роман Александры Яковлевой будет экранизирован в формате сериала на «Кинопоиске». Помимо музыки, Айгель также озвучила аудиоверсию книги. Это еще одна важная часть ее деятельности: она уже много лет работает в озвучке. Среди ее проектов — рекламные кампании «Мегафона», запись обращения к русскоязычным жителям Нью-Йорка во время пандемийных ограничений и не только.
Почему музыка «Аигел» так подходит другим видам современного искусства? Участник группы Илья Барамия находит простой ответ.
Участник «Аигел»
«У нас хорошая музыка. Пусть и звучит нескромно, но она много где находит применение. И в рекламе, и в клипах, и в кино, и на сцене, и в компьютерных играх. Мы много внимания уделяем студийной работе и делаем емкую аудиоатмосферу. Тот, кто это слышит и адекватно может использовать в своих работах, получает достойный результат».
Мы собрали главные треки «Аигел» в удобные плейлисты на стриминг-площадках
Как песня «Пыяла» отражает культуру современного Татарстана
«Пыяла» — главный чартовый хит на татарском языке эпохи стримингов. До этого можно вспомнить разве что треки блогерки Иры Смелой, которые она выпускала под псевдонимом Tatarka. Но этот проект родился как реклама бренда Samsung, а не способ продвижения культуры Татарстана. В отличие от музыки «Аигел».
Участник «Аигел»
«Для нас важно взаимодействовать с татарским языком, у нас огромный отклик от людей, которым он небезразличен. Как оказалось, татарский хорошо взаимодействует с музыкой. И это важно для Айгель: она очень любит свой язык. Поет, пишет и дышит на нем.
А мне нравится работать с разными языками, особенно учитывая то, что я слушаю много музыки, которую не понимаю: на английском, немецком, татарском, грузинском, украинском, японском, испанском, португальском».
Чартовый взлет «Пыяла» — не только лишнее подтверждение статуса «Слова пацана» как самого заметного сериала последних месяцев, но и напоминание о мультикультурности России, где говорят далеко не только на русском языке. Едва ли можно говорить о том, что песня «Пыяла» запустит в чарты целую волну песен российских артистов, записанных на других языках, но это точно классный прецедент для локальной сцены.
Музыкальный журналист, креативный директор лейбла Yummy Music, вокалист лаборатории qaynar
«Айгель из Челнов, заметной андеграундной певицей она была уж в начале нулевых, когда на гитаре играла свои песни. Плюс она довольно приметный поэт, всегда воспринимал ее именно так.
В отличие от Татарки, для которой весь материал был написан извнеНаши источники в музыкальной индустрии подтверждают, что тексты для проекта Tatarka писались гострайтерами из Татарстана. и использование татарского было таким фановым опытом, в свою очередь татарские песни Гайсиной — это личное высказывание.
Наш лейбл Yummy MusicИнди-лейбл из Казани, сфокусированный на продвижении татарской культуры, выпускающий локальную музыку и ежегодно организующий мероприятия и фестивали, в том числе акцию „Мин татарча сөйләшәм“ („Я говорю по-татарски“), где состоялась премьера песни „Пыяла“. воспринимает ее успехи с этим материалом как достижения для современной татарской культуры. Люди смотрят сериал, слышат песню, которую они вряд ли бы сами включили, ищут ее в „Шазаме“.
У нас часто говорят, мол, татарские песни, которые внезапно выстреливают в русскоязычной среде, сподвигают людей на изучение татарского. Но честно, я такого не увидел. Успех „Пыяла“ — это скорее шаг в сторону признания существования в России и других современных нефольклорных культур, кроме русскоязычной.
В Татарстане мы все ждем, что появится такой исполнитель, который обратит внимание массового слушателя на то, что есть довольно большая волна татарской музыки. Не знаю, насколько это сможет сделать „Пыяла“, но хотелось бы верить».
* Юрий Дудь признан иноагентом Минюстом РФ.