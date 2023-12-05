« У нас хорошая музыка. Пусть и звучит нескромно, но она много где находит применение. И в рекламе, и в клипах, и в кино, и на сцене, и в компьютерных играх. Мы много внимания уделяем студийной работе и делаем емкую аудиоатмосферу. Тот, кто это слышит и адекватно может использовать в своих работах, получает достойный результат».