«16 ноября у Дудя* появляется группа „Аигел“, и уже к 1 декабря занимает 1-е место мирового чарта Shazam. Потом 2-е место мирового Spotify, потом попадает в мировой чарт Billboard. Можно у любого музыкального продюсера спросить, и он вам скажет, что объема русскоязычных пользователей платформ никогда не хватит, чтобы вывести трек в мировые чарты. И уж тем более в Billboard, где все решает редакция. Как это возможно? Мне кажется, это точечная работа по продвижению антигосударственного контента, которая осуществляется на Западе нашими идеологическими врагами», — заявила она.