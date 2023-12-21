Попадание трека «Пыяла» группы «Аигел» на первые строчки мировых чартов — это работа идеологических врагов России по продвижению антигосударственного контента. Таким мнением, выступая перед депутатами, поделилась актриса и режиссерка Александра Франк.
«16 ноября у Дудя* появляется группа „Аигел“, и уже к 1 декабря занимает 1-е место мирового чарта Shazam. Потом 2-е место мирового Spotify, потом попадает в мировой чарт Billboard. Можно у любого музыкального продюсера спросить, и он вам скажет, что объема русскоязычных пользователей платформ никогда не хватит, чтобы вывести трек в мировые чарты. И уж тем более в Billboard, где все решает редакция. Как это возможно? Мне кажется, это точечная работа по продвижению антигосударственного контента, которая осуществляется на Западе нашими идеологическими врагами», — заявила она.
The Flow отмечает, что чарты Billboard не зависят от мнения редакции, а формируются на основе статистических данных о продажах, стримах и радиоротации.
«Пыяла» стала частью саундтрека к успешному сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и играет сразу в нескольких сериях. Премьера шоу состоялась 9 ноября, а к началу декабря песня вышла на первое место глобального чарта Shazam, попала на первые строчки чартов «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music. В топе TikTok Billboard трек поднимался до 19-го места.
В титрах «Слова пацана» название «Аигел» и их песни «Пыяла» не указаны. Вместо них там говорится о несуществующей композиции «Тания» некоей Татьяны Пантелеевой.
* Юрий Дудь внесен Минюстом в список иноагентов.