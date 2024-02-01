Брэд Питт сыграет в фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

Действие ленты развернется в Калифорнии в 1977 году. По словам Тарантино, в основу фильма ляжет история реального человека, который никогда не был знаменит. Режиссер использует в качестве вдохновения свои воспоминания о 70-х, когда он подростком подрабатывал, загружая порножурналы в вендинговые автоматы.