Брэд Питт сыграет в фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

Американский актер Брэд Питт, известный по фильмам «Однажды в… Голливуде» и «Бесславные ублюдки», вновь сыграет в фильме Квентина Тарантино. Об этом сообщил Deadline.
Актер примет участие в съемках «Кинокритика». Какую роль он сыграет, точно неизвестно. В СМИ предполагают, что Питту достанется центральная роль в картине — кинокритика, пишущего рецензии на фильмы для порножурнала.
Действие ленты развернется в Калифорнии в 1977 году. По словам Тарантино, в основу фильма ляжет история реального человека, который никогда не был знаменит. Режиссер использует в качестве вдохновения свои воспоминания о 70-х, когда он подростком подрабатывал, загружая порножурналы в вендинговые автоматы.
«Все остальное было слишком убого, чтобы читать, но был один порножурнал, в котором была действительно интересная страница о фильмах», — рассказывал кинематографист.
«Кинокритик» выйдет на экраны предположительно в 2025 году. Ее продюсером станет Стейси Шер («Респект», «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный»). Дистрибуцией картины займется студия Sony Pictures.
Квентин Тарантино заявлял, что «Кинокритик» станет его десятым и последним полнометражным фильмом. После этого режиссер будет писать книги и сценарии, а также, возможно, выпустит телешоу, пьесу или короткометражку.
В СМИ появлялись сообщения, что Тарантино предлагал главную роль в «Кинокритике» Полу Уолтеру Хаузеру. Также утверждалось, что в фильме снимутся Сэмюэль Л.Джексон и, возможно, Джон Траволта.