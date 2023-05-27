«„Кинокритик“ будет моим последним фильмом»: что Квентин Тарантино рассказал в новом интервью

«Ну, я всегда думал [что фильмы должны выходить в кинотеатрах]. Но затем их стали показывать по телевизору. Я смотрел многие из них именно так. Скорее всего, я буду снимать фильм с Sony, потому что они — последняя студия, которая абсолютно, абсолютно, абсолютно привержена кинотеатрам. Им не нужно кормить свою стриминг. Они привержены театральному опыту. Они оценивают успех по задницам в креслах. И они оценивают успех по фильмам, вошедшим в моду, а не по тому, что они просто снимают большой дорогой фильм, а затем выкладывают его на стриминг, и никто даже не знает, что он там есть.