Эмиль Хирш путает сны и реальность в трейлере триллера «Пределы разума»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Пределы разума» Маркуса Стоукса («Американские истории ужасов», «Флэш», «Ходячие мертвецы»).
Главную роль в нем исполнил Эмиль Хирш («В диких условиях», «Соседка», «Пациенты»). Он сыграл мужчину по имени Стивен, который стал участником эксперимента, из‑за которого герой начинает путать сны с реальностью.
Стивен сталкивается с провалами в памяти и видит ужасные видения. Он пытается вернуться к своей обычной жизни, но осознает, что с ним происходит нечто чудовищное.
Премьера триллера в кинотеатрах состоится 15 марта. В фильме можно будет увидеть Татьяну Нардоне, Кесию Элвин, Робина Мугнани, Дэвида Вураву и Майкла Роджерса.
Ранее Эмиль Хирш появился в криминальной драме «Inside Man» вместе со звездой «Милых обманщиц» Люси Хейл. В будущем актер также снимется в фильме «Degenerate» с Индией Айсли и экшн-триллере «Калахари» с Райаном Филлиппом.