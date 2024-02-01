Эмиль Хирш путает сны и реальность в трейлере триллера «Пределы разума»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:11
Кадр из фильма "Пределы разума"

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Пределы разума» Маркуса Стоукса («Американские истории ужасов», «Флэш», «Ходячие мертвецы»).

Главную роль в нем исполнил Эмиль Хирш («В диких условиях», «Соседка», «Пациенты»). Он сыграл мужчину по имени Стивен, который стал участником эксперимента, из‑за которого герой начинает путать сны с реальностью.

Стивен сталкивается с провалами в памяти и видит ужасные видения. Он пытается вернуться к своей обычной жизни, но осознает, что с ним происходит нечто чудовищное.

Премьера триллера в кинотеатрах состоится 15 марта. В фильме можно будет увидеть Татьяну Нардоне, Кесию Элвин, Робина Мугнани, Дэвида Вураву и Майкла Роджерса.

Ранее Эмиль Хирш появился в криминальной драме «Inside Man» вместе со звездой «Милых обманщиц» Люси Хейл. В будущем актер также снимется в фильме «Degenerate» с Индией Айсли и экшн-триллере «Калахари» с Райаном Филлиппом.

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