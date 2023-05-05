Райан Филлипп и Эмиль Хирш снимутся в триллере «Калахари»

Американские актеры Райан Филлипп («Жестокие игры», «Госфорд-парк») и Эмиль Хирш («В диких условиях», «Соседка») снимутся в экшн-триллере «Калахари». Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит компания Vertical. В ней снимется, помимо Филлиппа и Хирша, Мена Сувари, известная по участию в сериале «Американская история ужасов». Сценаристом и режиссером картины станет Микинда Майкл Дэвил («Столкновение», «Пациенты»).
Фильм расскажет о молодой паре, которая вынуждена покинуть свой христианский миссионерский пост в пустыне Калахари из‑за преследования боевиков-экстремистов. Герои улетают на старом самолете, который вынужден совершить аварийную посадку.
Воздушное судно приземляется посреди заповедника, населенного львами, леопардами и гиенами. Теперь персонажам угрожает опасность не только со стороны людей, но и со стороны животных.
В актерский состав картины войдут Дилан Флэшнер, Тристан Томпсон, Джереми Тарди и Микаэла Саснер. Продюсерами проекта выступят Роберт Огден Барнум, Лукас Джарах и Кристиан Аккерман.