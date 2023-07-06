Эмиль Хирш встречается с Люси Хейл в трейлере криминальной драмы «Inside Man»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер криминальной драмы «Inside Man», в которой снялись Эмиль Хирш («В диких условиях»), Джейк Каннавале («Мандолорец»), Люси Хейл («Милые обманщицы») и Эшли Грин («Сумерки»).
Фильм снял Дэнни А. Абекейзер. Он рассказал реальную историю 60-х и 70-х годов о попытке нью-йоркского полицейского внедриться в криминальную семью Гамбино. Правоохранителя в ленте сыграл Хирш.
В трейлере он предстал в образе Бобби Белуччи, задумавшего проникнуть в один из легендарных пяти преступных кланов и уничтожить его изнутри. Попасть в семью у полицейского получится, но придется еще попытаться остаться в живых.
Режиссер фильма сам сыграл одну из ролей в картине — главного убийцу мафии Роя ДеМео. Помимо него, в актерский состав вошли Винсент Лареска, Кайл Стефански, Грег Финли и Бо Дитл. Сценарий ленты написал Коста Кондилопулос.
Проект создала студия Vertical Entertainment. Что у нее получилось, можно будет с 11 августа в кинотеатрах или на сервисах видео по запросу.