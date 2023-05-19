Эмиль Хирш и Индия Айсли сыграют в фильме «Degenerate»

Американский актер Эмиль Хирш, известный по фильмам «Соседка» и «В диких условиях», и звезда хоррора «Темное зеркало» Индия Айсли снимутся в фильме «Degenerate». Об этом сообщил Deadline.
Они сыграют профессионального игрока в покер Энди и его подругу Хлою. По сюжету картины герои окажутся в центре ограбления, которое завершится тем, что Энди предстоит сыграть свою самую важную игру, в то время как он и Хлоя окажутся на волоске от смерти.
Режиссером ленты выступит Люк Уолпот («Периферическая любовь», «Baby Money»). Он снимет фильм по сценарию Джоша Уилкокса. Когда начнутся съемки картины, пока неизвестно.
Также не сообщается, кто еще сыграет в «Degenerate» и войдет в команду создателей проекта.