Эмиль Хирш и Индия Айсли сыграют в фильме «Degenerate»

Они сыграют профессионального игрока в покер Энди и его подругу Хлою. По сюжету картины герои окажутся в центре ограбления, которое завершится тем, что Энди предстоит сыграть свою самую важную игру, в то время как он и Хлоя окажутся на волоске от смерти.