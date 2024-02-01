Про Владимира Жириновского снимут байопик

В России планируют снять байопик об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Лента будет называться «Жириновский. Взлет». Остальные подробности не уточняются. По данным телеграм-канала, вероятнее всего, режиссером будет Александр Баранов (сценарист «Иглы» и режиссер фильма «Джентльмены, удачи!»).
В декабре 2023-го в России выпустили марку и конверт с изображением Жириновского стоимостью в 50 рублей. На ней — портрет политика с годами жизни, а также орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля 2022 года после перенесенного коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
В июне «Аэрофлот» пообещал назвать один из самолетов в своем парке в честь Жириновского. На ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть «И.И.Жириновский».