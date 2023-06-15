«И.И.Жириновский», роботы-пасечники и китайская Lada: что показали на ПМЭФ

14 июня открылся Петербургский международный экономический форум. Он проходит уже 26-й раз, его мероприятия продлятся до 17 июня.
Основная тема ПМЭФ звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира». В первый день среди гостей отметились представители ОАЭ. Росконгресс сообщил о подтверждении участия 17 тыс. человек из 130 стран.
На стенде Москвы был представлен робот Monti. Как пишет ТАСС, он умеет делать кофейные и молочные напитки, конфеты драже и мороженое. Впрочем, на этом форуме машина только раскладывала мороженое по стаканам и подавала его гостям на вагончиках-подносах.
На стенде Московской области художники Ярослава Карпунина и Лао Ян собрали трехмерную инсталляцию из 50 упаковок от товаров, производимых в регионе. Под прямым углом объект выглядел как картина «Девочка с персиками».
На петербургском стенде можно было посмотреть на новую Lada X-Cross 5, ее производство планируют запустить в скором времени на заводе Nissan. Autonews отмечает, что модель выпустят в партнерстве с китайской FAW, «по сути, это дорестайлинговый вариант кроссовера Bestune T77».
По стенду Башкортостана разгуливали похожие на медведей роботы-пасечники, больше похожие на аниматоров в костюмах. На самом деле это персонажи компьютерной игры «Киберпасека», в которую можно было сыграть там же.
ЛДПР выступила на форуме с отдельной презентацией и показала «И.И.Жириновский» — нейросеть, обученную на интервью, выступлениях и публикациях умершего в апреле 2022 года лидера партии. Искусственный интеллект назвал себя первым цифровым учеником Жириновского и с долгими паузами отвечал на вопросы об Украине, Геннадии Зюганове и планах выдвигаться на президентских выборах.
Также журналисты прошли по ресторанам на форуме и узнали, чем кормят ВИП-гостей. Обеденный сет стоил 4500 рублей.
Обед для журналистов был гораздо скромнее: всего лишь куриный суп с сухариками. Даже без ложек, заметил телеграм-канал «Фудтех».