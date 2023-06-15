«И.И.Жириновский», роботы-пасечники и китайская Lada: что показали на ПМЭФ

На стенде Москвы был представлен робот Monti. Как пишет ТАСС, он умеет делать кофейные и молочные напитки, конфеты драже и мороженое. Впрочем, на этом форуме машина только раскладывала мороженое по стаканам и подавала его гостям на вагончиках-подносах.