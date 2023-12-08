В России выпустили почтовые марки с Жириновским

В России выпустили марку и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Она стоит 50 рублей, сообщили в телеграм-канале партии.
На марке изображен портрет Жириновского с годами жизни, а также орден «За заслуги перед отечеством» I степени, которым политик был награжден в 2021 году. Она вошла в серию «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», ее тираж — 98 тыс. штук, художник-дизайнер — Хания Бетрединова.
Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля 2022 года после перенесенного коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
В июне «Аэрофлот» пообещал назвать один из самолетов в своем парке в честь Жириновского. На ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть «И.И.Жириновский».
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям