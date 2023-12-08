В России выпустили почтовые марки с Жириновским

На марке изображен портрет Жириновского с годами жизни, а также орден «За заслуги перед отечеством» I степени, которым политик был награжден в 2021 году. Она вошла в серию «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», ее тираж — 98 тыс. штук, художник-дизайнер — Хания Бетрединова.