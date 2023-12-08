Реклама
Новости

В России выпустили почтовые марки с Жириновским

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:15

В России выпустили марку и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Она стоит 50 рублей, сообщили в телеграм-канале партии.

На марке изображен портрет Жириновского с годами жизни, а также орден «За заслуги перед отечеством» I степени, которым политик был награжден в 2021 году. Она вошла в серию «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», ее тираж — 98 тыс. штук, художник-дизайнер — Хания Бетрединова.

Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля 2022 года после перенесенного коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

В июне «Аэрофлот» пообещал назвать один из самолетов в своем парке в честь Жириновского. На ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть «И.И.Жириновский».

расскажите друзьям
теги
ЛДПРАэрофлот
люди
Владимир Жириновский
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»