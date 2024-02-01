Отчисленный из МФТИ сын участника спецоперации может вновь воспользоваться своей льготой

В МФТИ рассказали, что ДмитрийТак зовут отчисленного студента. не смог справиться с шестью предметами. По словам самого студента, первые полтора месяца все было хорошо и он даже сдал коллоквиум на три, однако в октябре проболел 10 дней и пропустил много пар, поэтому дальше стало труднее, а «в ноябре все было прямо плохо».