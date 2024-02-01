Отчисленный из МФТИ сын участника спецоперации может вновь воспользоваться своей льготой

Отчисленный из МФТИ после первой сессии сын участника спецоперации может вновь воспользоваться своей льготой при поступлении. Об этом представители университета рассказали «Подъему».
«В настоящей редакции Закона об образовании норма о поступлении участников СВО и их детей в вузы РФ на льготных условиях не имеет срока действия, что дает основания воспользоваться льготой неограниченное количество раз», — пояснили в вузе.
В МФТИ рассказали, что ДмитрийТак зовут отчисленного студента. не смог справиться с шестью предметами. По словам самого студента, первые полтора месяца все было хорошо и он даже сдал коллоквиум на три, однако в октябре проболел 10 дней и пропустил много пар, поэтому дальше стало труднее, а «в ноябре все было прямо плохо».
В августе прошлого года Дмитрий поступил в физтехшколу прикладной математики и информатики всего со 127 баллами ЕГЭ при проходных 290. Это стало возможным из‑за льготы для детей участников военной операции на Украине, это самый низкий балл в истории учреждения.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в российские вузы в рамках специальной квоты для участников военных действий и членов их семей летом прошлого года поступили около 8500 человек.