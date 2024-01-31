Сына участника спецоперации с самым низким баллом ЕГЭ в истории МФТИ отчислили после первой сессии

Студента МФТИ Дмитрия отчислили из университета после первой сессии, рассказал он в своем видеоблоге, на который обратила внимание «Медиазона»*.
В августе прошлого года парень смог поступить в физтехшколу прикладной математики и информатики всего со 127 баллами ЕГЭ по льготе для детей участников военной операции на Украине, это самый низкий балл в истории учреждения.
В видео Дмитрий делится, что первые полтора месяца все было хорошо и даже сдал коллоквиум на три, однако в октябре проболел 10 дней и пропустил много пар, поэтому дальше стало труднее, а «в ноябре все было прямо плохо». Занятия по конспектам и видео дались парню нелегко. «Своих сил я приложил предостаточно, наверное, даже я их больше приложил, чем я мог», — добавляет он.
«Сегодня я скатался на „Физтех“, но мне пока не отдали аттестат. <…> Меня завтра официально отчислят. <…> Шесть незачетов, шесть пересдач. Сдал только основы комбинаторики и теории чисел», — говорит Дмитрий на видео, выложенном 29 января. Теперь он планирует пересдать ЕГЭ по математике и сдать экзамен по информатике, а также не уверен, сгорает ли его льгота.
Для поступления на ФПМИ необходимо сдать информатику, однако абитуриент этого не делал. Дмитрий сдал русский язык (на 57 баллов), математику (на 70) и физику (на 66). Поскольку физика при поступлении на специальность ПМИ не требуется, его суммарный балл по двум предметам составил 127 баллов. При этом проходной балл на это направление в 2023 году составил 291 балл.
Обойти условия ему помогла отдельная льгота, поскольку его отец участвовал в военной операции на Украине, где получил ранение. Эта квота, по словам Дмитрия, позволяет зачислиться в вуз лишь при наличии аттестата, не нужно даже сдавать все ЕГЭ, которые требуются для поступления на выбранную специальность.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в российские вузы в рамках специальной квоты для участников военных действий и членов их семей летом прошлого года поступили около 8500 человек.
* «Медиазона» включена Минюстом в список иностранных агентов.