Сына участника спецоперации с самым низким баллом ЕГЭ в истории МФТИ отчислили после первой сессии

В видео Дмитрий делится, что первые полтора месяца все было хорошо и даже сдал коллоквиум на три, однако в октябре проболел 10 дней и пропустил много пар, поэтому дальше стало труднее, а «в ноябре все было прямо плохо». Занятия по конспектам и видео дались парню нелегко. «Своих сил я приложил предостаточно, наверное, даже я их больше приложил, чем я мог», — добавляет он.