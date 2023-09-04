8500 человек поступили в вузы по квоте для участников спецоперации и их детей

В начале августа стало известно, что сын участника спецоперации поступил в МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ при проходном балле в 291. По словам абитуриента, на первом собеседовании он не смог решить ни одной задачи и его отговаривали от поступления в вуз, но он не изменил своего решения.