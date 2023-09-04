8500 человек поступили в вузы по квоте для участников спецоперации и их детей

Около 8500 человек поступили в российские вузы в рамках специальной квоты для участников военных действий и членов их семей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Он подчеркнул, что «практически во всех регионах» есть студенты, зачисленные по квоте. Многие из них поступили в ведущие вузы страны.
Чернышенко утверждает, что, если бюджетных мест не хватало, некоторые вузы зачисляли участников военных действий и их детей за счет собственных средств.
Всего в вузы поступили 1,2 млн россиян. Из стран ближнего зарубежья в высших учебных заведениях РФ будут учиться 104,5 тыс. человек, из них 25 тыс. — в рамках квоты правительства, благодаря которой иностранцы учатся бесплатно и получают стипендию.
По словам Чернышенко, самыми популярными направлениями у абитуриентов стали информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент. Самые востребованные вузы — РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финансовый университет.
В начале августа стало известно, что сын участника спецоперации поступил в МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ при проходном балле в 291. По словам абитуриента, на первом собеседовании он не смог решить ни одной задачи и его отговаривали от поступления в вуз, но он не изменил своего решения.
Кроме того, у него в школе фактически не было информатики, которая значится профильной на выбранной им специальности, и выпускник не сдавал ЕГЭ по этому предмету.