Однушка в Петербурге, старая «Нива» и прицеп «Скиф»: Путин подал декларацию в ЦИК

В последней декларации главы государства, опубликованной в начале 2022-го, указан годовой доход в 10,2 млн рублей (на 200 тыс. больше, чем годом ранее). На протяжении многих лет в декларациях Путина фигурируют однушка в Петербурге, два старых ГАЗа, «Нива» и прицеп «Скиф».