Однушка в Петербурге, старая «Нива» и прицеп «Скиф»: Путин подал декларацию в ЦИК

Владимир Путин подал декларацию о доходах и имуществе в ЦИК (это нужно для регистрации кандидатом в президенты). Документ опубликован на сайте комиссии.
Согласно декларации, из недвижимости у Путина только однокомнатная квартира в Петербурге площадью 77 кв.м и гараж. Из транспортных средств — два автомобиля ГАЗ-М-21 1960-х годов выпуска и «Нива» 2009-го. Автомобильный прицеп «Скиф» тоже на месте.
В графе «Обязательства имущественного характера» указана квартира в Москве площадью 153,7 кв.м, которая дана в бессрочное пользование правительством Москвы, а также машино-место в Петербурге.
За шесть предыдущих лет, как утверждается в документе, президент заработал 67,5 млн рублей. На его 10 банковских счетах хранится 54,4 млн рублей. Кроме того, у Путина 230 акций ПАО «Банк „Санкт-Петербург“» номинальной стоимостью 11,81 рубля каждая.
С 2023 года декларации о доходе и имуществе российских чиновников перестали публиковать. В соответствующем указе, подписанном Путиным, говорится, что такие меры будут действовать на время проведения спецоперации.
В последней декларации главы государства, опубликованной в начале 2022-го, указан годовой доход в 10,2 млн рублей (на 200 тыс. больше, чем годом ранее). На протяжении многих лет в декларациях Путина фигурируют однушка в Петербурге, два старых ГАЗа, «Нива» и прицеп «Скиф».
В 2021 году журналисты «Комсомольской правды» спрашивали у Пескова, пользуется ли Путин прицепом «Скиф», который тот постоянно указывает в декларациях. Представитель Кремля ответил, что ему об этом неизвестно.