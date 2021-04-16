Путин заработал в 2020 году почти 10 млн рублей. Доходы Мишустина и Пескова выше

Владимир Путин за 2020 год заработал 9 994 692 рубля, следует из его декларации на сайте Кремля. За последние два года его доходы увеличились на 1,3 млн рублей.

Согласно документу в собственности президента, как и в прошлом году, находятся 77-метровая квартира и 18-метровый гараж, а в пользовании — другая квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 квадратных метров. Также у главы государства есть два седана ГАЗ-М-21, внедорожник «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков по итогам 2020 года зафиксировал 12,5 млн рублей, а его жена и бывшая фигуристка Татьяна Навка — 212,9 млн рублей. Семья Пескова задекларировала самый большой доход из всех служащих в администрации президента, но выше всех в списке расположился помощник президента Игорь Левитин с 43 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин за прошлый год заработал 19,8 млн рублей, что на 1,6 млн больше, чем в 2019 году. У семьи Мишустина нет в собственности объектов недвижимости или автомобилей, но он и его сын пользуются земельным участком площадью 5500 квадратных метров, 860-метровым домом и 142-метровой квартирой. Его супруга заработала 63,8 млн рублей.

Выше всех доход в Госдуме у основателя ABI Group Григория Аникеева. В его декларации указаны 2,7 млрд рублей, а в 2019 году — 2,3 млрд. Доходы спикера Госдумы Вячеслава Володина в 2020 году упали на 16 млн и составили 84 млн рублей, у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко — 17,5 млн.

В 2017 году доходы Путина выросли до 18,7 млн рублей, хотя до этого в среднем были 7–9 млн. Выяснилось, что он продал земельный участок площадью 1500 квадратных метров, и эта сумма отразилась на декларации за тот год.