Сведения о доходах и имуществе депутатов и сенаторов перестанут публиковать

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта 2023 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в думском комитете по госстроительству. Информацию подтвердил изданию его председатель Павел Крашенинников.
Теперь публиковаться будет лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев — сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них нарушения. Данные о доходах и недвижимости раскрывать перестанут.
Причины изменений в материале «Ведомостей» не указываются.
29 декабря Владимир Путин подписал указ об особенностях исполнения обязанностей некоторыми категориями граждан в период военной операции. Один из его пунктов освобождает от обязанности публиковать информацию о доходах и имуществе, предоставляемую в соответствии с федеральными законами. Касается ли это лишь тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, в указе не говорится.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что указ «касается тех, кто работает на территориях». «Прям там нет места для какого‑то двойного толкования. Его просто нужно внимательно прочитать, заметить все запятые, точки, двоеточия и так далее», — утверждал представитель Кремля.