Сведения о доходах и имуществе депутатов и сенаторов перестанут публиковать

29 декабря Владимир Путин подписал указ об особенностях исполнения обязанностей некоторыми категориями граждан в период военной операции. Один из его пунктов освобождает от обязанности публиковать информацию о доходах и имуществе, предоставляемую в соответствии с федеральными законами. Касается ли это лишь тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, в указе не говорится.