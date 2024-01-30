После смерти кота Твикса в российских поездах изменили порядок обращения с животными без владельца

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) изменила порядок действий проводников, если они нашли животное без владельца. Первым новый регламент опубликовал 27 января профильный телеграм-канал «1520. Все о ж/д», в пресс-службе ФПК подтвердили ТАСС изменение правил.
Теперь работники поезда должны искать информацию о владельцах на ошейниках, браслетах, медальонах и переносках животных. Кроме того, они обязаны опросить людей в вагоне и проверить, есть ли в информационной системе ФПК данные о пассажирах с животными. Начальник поезда должен организовать поиск владельца в других вагонах.
Если обнаружить владельца не удастся, животное поместят в специальное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне. После этого его довезут до станции, где передадут сперва дежурным сотрудникам, а затем — зоозащитникам.
При этом в ФПК подчеркнули, что ответственность за содержание животного в первую очередь несет сам хозяин. Ранее в компании пообещали доработать информационную систему, чтобы отображать информацию о перевозимых животных в мобильном устройстве проводника.
ФПК решила изменить порядок действий проводников, нашедших в поезде животных без владельцев, после смерти кота Твикса.
Проводница высадила Твикса с поезда утром 11 января на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Питомец смог самостоятельно выбраться из перевозки и начал разгуливать по салону. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Кота сопровождал в поезде отчим хозяина. Он заметил пропажу четвероного лишь спустя несколько часов.
Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных — в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда. Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей Твикса из поезда, подписали более 380 тыс. человек. Ее отстранили от работы на время служебного расследования.
Следственный комитет по факту смерти кота возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животным. Оно заведено не против проводницы, высадившей кота, фигурантов в деле пока нет, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.