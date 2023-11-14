Реклама
Новости

Путин одобрил поправки в закон о выборах президента

Семён Гудошников
Сегодня в 13:17

Владимир Путин утвердил поправки в федеральный закон о выборах президента России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, поправки позволяют голосовать на территориях, где введено военное положение. Выборы смогут проводить, даже если военное положение ввели уже после того, как даты голосования назначены.

Изменения также усложняют работу СМИ. Теперь на заседания избиркомов не будут пускать журналистов, которые не устроены официально в аккредитованных редакциях.

Снимать фото и видео на участках смогут только те, кто «имеет право на это согласно законодательству РФ». Сама съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных в документах.

Съемку в УИКах, расположенных в воинских частях, смогут делать только сотрудники заранее аккредитованных СМИ по согласованию с руководством части.

Среди других нововведений — запрет на агитацию на всех заблокированных ресурсах и необходимость «консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона» при голосовании на федеральных выборах в субъектах РФ (включая присоединенные украинские регионы), где введено военное положение.

Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Решение о дате их проведения будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года.

расскажите друзьям
теги
ЦИК РоссииФСБСовет Федерации
люди
Владимир Путин
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»