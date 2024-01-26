Джастин Тимберлейк выпустил первый за 5 лет трек. Фанаты Бритни Спирс пытаются не пустить его в топ

В ответ на релиз фанаты Бритни Спирс устроили собственную акцию и стали пушить одноименную композицию с бонус-версии альбома «Femme Fatal» 2011 года. Они покупают ее в iTunes и активно слушают в стриминговых сервисах. Сейчас трек можно найти на четвертой строчке в американском чарте Apple Music и на второй позиции в iTunes. Кроме этого, песня появилась на первых местах в чартах Италии, Испании, Бразилии, Аргентины, Португалии, Чили и Мексики, а также она идет седьмой в чарте в Армении.