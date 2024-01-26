Джастин Тимберлейк выпустил первый за 5 лет трек. Фанаты Бритни Спирс пытаются не пустить его в топ

Фанаты Бритни Спирс пытаются не пустить на первую строчку чартов новую песню Джастина Тимберлейка, обратил внимание Entertainment Weekly. Поп-артист выпустил первый за пять лет сольный трек «Selfish», в ответ поклонники певицы форсят одноименную песню Спирс.
«Selfish» Тимберлейка запускает промокампанию к его будущему альбому «Everything I Thought It Was». С момента релиза в ночь на пятницу песня находится на первых строчках чартов Apple Music и iTunes в США.
В ответ на релиз фанаты Бритни Спирс устроили собственную акцию и стали пушить одноименную композицию с бонус-версии альбома «Femme Fatal» 2011 года. Они покупают ее в iTunes и активно слушают в стриминговых сервисах. Сейчас трек можно найти на четвертой строчке в американском чарте Apple Music и на второй позиции в iTunes. Кроме этого, песня появилась на первых местах в чартах Италии, Испании, Бразилии, Аргентины, Португалии, Чили и Мексики, а также она идет седьмой в чарте в Армении.
Флешмоб поклонников певицы начался с шуточного твита одного из стэн-аккаунтов, в котором говорится, что Спирс «выпустит новую песню „Selfish“ 25 января», сейчас у него больше 200 тыс. просмотров. Подписчики восприняли пост как руководство к действию и начали ее стримить и покупать.
Сама же Спирс готовит фанатов к тому, что больше не будет выпускать песни. Хотя ее команда искала сонграйтеров для совместной работы, артистка, кажется, в этом совсем не заинтересована и пообещала не возвращаться в музыкальную индустрию.
Тимберлейк и Спирс встречались в период с 1999 по 2002 год, с позднего подросткового возраста и до 20 лет. В недавних мемуарах певица рассказала, что во время этих отношений ей пришлось сделать аборт.
После расставания в 2002 году Тимберлейк выпустил песню «Cry Me a River». В ней он представил бывшую девушку инициатором разрыва и предательницей, которая теперь плачет по нему и хочет вернуть. В видео также появилась очень похожая на Спирс модель.
В 2021 году Джастин Тимберлейк признался, как подвел Спирс во время отношений с ней, а также Джанет Джексон, с которой выступал на Супербоуле и чью грудь обнажил во время выступления. Он написал, что глубоко сожалеет об этом и готов взять на себя ответственность.
После новости о пережитом Спирс аборте фанаты заново открыли для себя песню «Everytime» и сопровождавший ее клип. В видео и записях с выступлений артистки они увидели намеки на прерывание беременности, которое она ранее скрывала.