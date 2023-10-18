Фанаты Бритни Спирс увидели отсылки на аборт певицы в клипе, который вышел почти 20 лет назад

Фанаты Бритни Спирс заново открыли для себя песню «Everytime» и сопровождавший её клип. В видео и записях с выступлений артистки они увидели намеки на аборт, который она ранее скрывала.
Песня «Everytime» была выпущена в 2004 году синглом для альбома «In The Zone», видео для неё снял Дэвид ЛаШапелл. «Би-би-си» обращает внимание, что, согласно данным Общества исполнительского права, её текст на 65% написан самой Спирс, а на 35% — её коллегой Аннет Артани.
По сюжету клипа, Спирс и её партнер приезжают домой и прорываются сквозь толпу репортеров, один из них сильно бьет певицу по голове. На входе в здание мужчина в ярости раскидывает журналы с заголовками о семейных проблемах в паре, после чего они вдвоем заходят домой. Между ними начинается ссора, после чего герои расходятся по комнатам.
Спирс принимает ванну, через какое‑то время она щупает голову, замечает кровь на ладони и запястье, затем теряет сознание и погружается в воду с головой. Во сне она попадает в белый коридор, который оказывается больницей. Там певица наблюдает, за тем, как врачи проводят женщине операцию, а затем приносят ей ребенка. Лишь в этот момент исполнительница приходит в себя.
Наблюдая за роженницей с ребенком, Спирс поет припев: «И каждый раз, когда я вижу тебя во сне, я вижу твое лицо. Оно преследует меня. Наверное, ты нужен мне, малыш».
В своих мемуарах Спирс рассказала, что во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком в конце 2000 года ей пришлось сделать аборт, а процедура была «одной из самых мучительных» в её жизни.
«Я так любила Джастина. Я всегда ждала, что однажды у нас будет семья. Просто это могло произойти намного раньше, чем я ожидала. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды», — говорится в опубликованном отрывке будущей книги.
Припев играет в клипе трижды: когда пара отрывается от папарацци, когда Спирс и её партнер расходятся друг от друга и когда певица видит ребенка. Долгое время фанаты предполагали, что песня посвящена Тимберлейку и несбывшимся мечтам артистки. Однако теперь они нашли доказательства, что речь также идет и об аборте.
Один из поклонников обратил внимание на архивное видео, где Спирс просит звукорежиссера дать ей шанс перезаписать отрывок «Everytime». Певица сидит на коленях, прижав руки к лицу. Автор твита предполагает, что в этот момент девушка испытывала очень сильные эмоции в связи с настоящим содержанием текста.
Автор фан-страницы Бритни Спирс предположил, что во время одного из выступлений артистка трогала живот, потому что вспомнила о нерожденном ребенке. В этот момент она исполняет завершающие строчки второго куплета: «Моя слабость принесла тебе лишь боль. Этой песней я говорю, что мне жаль».
Наконец, ещё один поклонник Спирс опубликовал запись с концерта 2009 года, где певица спела «Everytime». Закончив куплет, артистка подходит к своим сыновьям в первом ряду и целует их.
«Би-би-си» также напоминает, что в 2021 году Джастин Тимберлейк признался, как подвел Спирс во время отношений с ней, а также Джанет Джексон, с которой выступал на Супербоуле и чью грудь обнажил во время выступления. Он написал, что глубоко сожалеет об этом и готов взять на себя ответственность.
После расставания со Спирс в 2002 году артист выпустил песню «Cry Me A River». В неё он представил бывшую девушку инициатором разрыва и предательницей, которая теперь плачет по нему и хочет вернуть. В видео также появилась очень похожая на неё модель.
Аннет Артани в одном из интервью рассказала, что «Everytime» отчасти была задумана как ответ на «Cry Me A River». «В то время он говорил о ней всякие гадости по радио. Даже задевал личные темы. В тот момент у нее был другой имидж, а он на самом деле рассказывал о том, что она хотела бы сохранить в тайне», — отметила соавтор песни.