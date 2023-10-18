Фанаты Бритни Спирс увидели отсылки на аборт певицы в клипе, который вышел почти 20 лет назад

Аннет Артани в одном из интервью рассказала, что «Everytime» отчасти была задумана как ответ на «Cry Me A River». «В то время он говорил о ней всякие гадости по радио. Даже задевал личные темы. В тот момент у нее был другой имидж, а он на самом деле рассказывал о том, что она хотела бы сохранить в тайне», — отметила соавтор песни.