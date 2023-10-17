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Бритни Спирс рассказала об аборте, который сделала во время отношений с Джастином Тимберлейком

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Журнал People опубликовал отрывки из мемуаров певицы Бритни Спирс, которые выйдут 24 октября. Она рассказала, что во во время отношений с Джастином Тимберлейком она прервала беременность.

«Для меня [беременность] не была трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда ждала, что однажды у нас будет семья. Просто это могло произойти намного раньше, чем я ожидала. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды», — написала Спирс в своей публикации. Она сомневается, было ли это правильным решением, и если бы вопрос об аборте стоял только перед ней, она бы не пошла на это.

Спирс и Тимберлейк встречались в период с 1999 по 2002 год, с позднего подросткового возраста и до 20 лет.

Поп-звезда также вспомнила, как нелегко было сниматься в молодежном фильме «Перекрестки» 2002 года. «Я не знала, как вырваться из своего образа <…> Это было по сути начало и конец моей актерской карьеры, и я испытала облегчение», — рассказала она.

По поводу опеки Спирс пишет: «13 лет я чувствовала себя собственной тенью. Сейчас я вспоминаю, как долго мой отец и его соратники контролировали мое тело и мои деньги, и меня от этого тошнит <…> Я стала роботом. Но не просто роботом, а своего рода ребенком-роботом. Я был настолько инфантильной, что переставала чувствовать себя собой же <…> Женщина во мне долгое время была подавлена. Они хотели, чтобы я был дикой на сцене, такой, каким они мне говорили, а все остальное время была роботом».

В конце сентября полиция навестила Бритни Спирс после того, как она опубликовала видео танца с ножами. Незадолго до этого она выложила в своих соцсетях видео танца с подписью: «Сегодня я начала играть на кухне с ножами».

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