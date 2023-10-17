Бритни Спирс рассказала об аборте, который сделала во время отношений с Джастином Тимберлейком

«Для меня [беременность] не была трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда ждала, что однажды у нас будет семья. Просто это могло произойти намного раньше, чем я ожидала. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды», — написала Спирс в своей публикации. Она сомневается, было ли это правильным решением, и если бы вопрос об аборте стоял только перед ней, она бы не пошла на это.