Бритни Спирс о слухах про новый альбом: «Я больше не вернусь в музыкальную индустрию»

Ранее близкий к команде певицы источник журнала Rolling Stones рассказал, что работа над новыми песнями для нее активно ведется и артистку ждут в студии. «Сейчас менеджмент и A&R пытаются увлечь ее музыкой. На данный момент она не принимает активного участия в записи, но они готовят [песни], чтобы представить их ей. Ничего не застыло на месте. Шумиха вокруг этого такова, что все хотят, чтобы она снова занималась музыкой, но я не знаю, готова ли она к этому», — приводит цитату RS.