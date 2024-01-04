Бритни Спирс о слухах про новый альбом: «Я больше не вернусь в музыкальную индустрию»

В новом посте в соцсетях Бритни Спирс опровергла слухи о грядущем альбоме. Певица пообещала больше не возвращаться в музыкальную индустрию.
Ранее близкий к команде певицы источник журнала Rolling Stones рассказал, что работа над новыми песнями для нее активно ведется и артистку ждут в студии. «Сейчас менеджмент и A&R пытаются увлечь ее музыкой. На данный момент она не принимает активного участия в записи, но они готовят [песни], чтобы представить их ей. Ничего не застыло на месте. Шумиха вокруг этого такова, что все хотят, чтобы она снова занималась музыкой, но я не знаю, готова ли она к этому», — приводит цитату RS.
Кроме этого, газета The US Sun и издание Page Six со ссылкой на источники сообщили, что предложения написать песни для альбома-возвращения артистки получили Charli XCX и Джулия Майклс.
Спирс же решила отстраниться от этой информации. В своем посте она называет ее мусором.
«Все проясню: большинство новостей — это мусор!!! Вокруг говорят, что я обращаюсь к случайным людям и пишу новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!!» — заявила артистка.
«Когда я пишу, я пишу для удовольствия или для других людей!!! Для тех из вас, кто читал мою книгу, есть много того, чего вы не знаете обо мне… За последние два года я написала более 20 песен для других людей!!! Я — гострайтер, и мне это очень нравится!!!» — добавила она.
Также Спирс прокомментировала слух о том, что книга мемуаров «Woman In Me» была выпущена без ее одобрения, и сказала, что эти слова «далеки от правды».
В прошлом певица уже обещала держаться подальше от индустрии. В своем посте от 2021 года Спирс писала, что уход из музыкальной индустрии будет ее способом сказать ей: «Пошли вы».
«Столько времени потрачено впустую, чтобы только опозорить и унизить меня, и, наверное, сейчас многим кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой… но это только то, что на поверхности. Люди не представляют, какие ужасные вещи были сделаны со мной лично… и после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнеса», — писала Спирс в то время.
Она продолжила: «Мне было по-настоящему больно! То, что я больше не занимаюсь музыкой, — это мой способ сказать: „Пошли вы!“, в том смысле, что на самом деле от этого выигрывала только моя семья, а мою работу игнорировали».
Последний студийный альбом Спирс, «Glory», вышел в 2016 году и был продан тиражом в 157 000 копий в первую неделю. Пластинка породила такие синглы, как «Make Me» с участием G-Eazy и «Slumber Party» с Tinashe.
В 2022 году Спирс ненадолго вернулась в музыку, исполнив переделанную версию песни Элтона Джона «Hold Me Closer». Сообщалось, что готовится музыкальный клип с участием Спирс, но он так и не был снят. В июле прошлого года она воссоединилась с прошлым коллегой Will.i.am для песни «Mind Your Business», которая стала продолжением их хита 2012 года «Scream and Shout».