Вуз в Поморье разрешил студентам использовать ИИ при написании дипломов

«Если студент успешно выполнил учебный план, не имеет задолженностей, то он допускается к итоговой аттестации. Если проверочные процедуры показали, что оригинальность текста или использование нейросетей больше установленных университетом 40%, комиссия во время процедуры защиты с большим пристрастием проверяет самостоятельность выполнения работы. Основная задача защиты — убедить комиссию, что ты понимаешь то, о чем ты написал, свободно ориентируешься в теме», — рассказала Морозова.