Вуз в Поморье разрешил студентам использовать ИИ при написании дипломов

Северный (Арктический) федеральный университет в Архангельске утвердил допустимый процент текста, созданного с помощью ИИ, в выпускных квалификационных работах — не более 40%. При этом превышение порога не означает недопуск к защите диплома, сообщает «Интерфакс» со слов проректора по образовательной деятельности вуза Людмилы Морозовой.
«Если студент успешно выполнил учебный план, не имеет задолженностей, то он допускается к итоговой аттестации. Если проверочные процедуры показали, что оригинальность текста или использование нейросетей больше установленных университетом 40%, комиссия во время процедуры защиты с большим пристрастием проверяет самостоятельность выполнения работы. Основная задача защиты — убедить комиссию, что ты понимаешь то, о чем ты написал, свободно ориентируешься в теме», — рассказала Морозова.
Процентный порог устанавливали, опираясь на опыт других вузов. По словам работницы учебного заведения, чаще всего нейросеть используют для написания работ по гуманитарным дисциплинам и ИТ. По словам Морозовой, ИИ «может помочь написать литературный обзор работы, введение, но пока самостоятельно „придумать“ или откуда‑то взять результаты конкретной исследовательской работы не может».
Проректор отметила, что специальные программы пока не в состоянии качественно выявлять сгенерированный текст, поэтому «нет жестких мер». В качестве причин выхода документа она назвала ответственность перед будущими работодателями, а также стремление заранее установить правила игры. Морозова допустила, что в будущем процент могут изменить.
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