«Антиплагиат» подтвердил, что его детектор сгенерированных текстов можно обойти

Во-первых, искусственный интеллект великолепно придумывает факты — людей, законы природы и т. д. Объяснить это просто: задача ChatGPT 一 создать текст, похожий на человеческий, а не текст с корректными фактами. В машинных текстах правдивые факты соседствуют с вымышленными данными, об этом нужно знать и не забывать проверять. Так, например, сноски хоть и имеют грамотное оформление, по факту не всегда являются сносками, поскольку ссылаются на несуществующие произведения.



Во-вторых, у чат-бота часто возникают проблемы с логикой, особенно если речь идет о текстах внушительных объемов. Чем больше фрагмент, тем тяжелее генератору сделать его логически безупречным. Получается, что бот выдает при запросе не мысль, а набор слов на заданную тему. В результате текст при достижении определенного размера перестает быть осмысленным и превращается в набор фраз. Работа с небольшими отрывками позволяет это избежать, позволяет контролировать логику.



И, наконец, не все так быстро. Идея, что для создания качественного текста достаточно ввести запрос и щелкнуть мышкой, 一 иллюзия. Чтобы получить добротный текст, придется провести полноценную работу по его созданию. Грамотно поставить генератору задачи, проверить результирующий текст на достоверность, просмотреть все сноски и ссылки 一 все это необходимые условия для качественного результата.

Пресс-служба «Антиплагиата»