Студент РГГУ защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT. На него пожаловались руководству вуза

Таким образом студент написал не только введение, но и первую — теоретическую — главу работы. Вторая и третья части требовали анализа с расчетами и практическими рекомендациями. Чтобы написать их, Жадан отправил боту похожую работу и попросил адаптировать ее под свою тему. Все запросы студент отправлял в едином чате, чтобы учитывались предыдущие части и стиль повествования.