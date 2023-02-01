Студент РГГУ защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT. На него пожаловались руководству вуза

Студент пятого курса Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить ее на оценку «удовлетворительно». Подробный процесс написания работы он изложил в своем твиттере.
Студент сказал, что не хотел писать дипломную работу самостоятельно или платить за нее, поэтому решил протестировать ChatGPT и обучиться составлять запросы нейросети. Тема его работы — «Анализ и совершенствование управления игровой компанией».
Сперва Жадан попросил чат-бот написать план диплома по выбранной теме и отправил его научной руководительнице, ничего не меняя. В ответ ему прислали методичку и попросили оформить план в соответствии с ней.
Бакалавр отправил нейросети часть справочных материалов про план и попросил сделать его в соответствии с правилами. Научная руководительница попросила вновь исправить полученный план, скопировав пример из методички. Тогда студент изменил текст самостоятельно.
Затем Жадан перевел через «Яндекс Переводчик» план работы и попросил чат-бота написать введение по методичке и плану, а также добавить литературу. Он использовал английские запросы, поскольку на них программа отвечает в три раза быстрее.
Таким образом студент написал не только введение, но и первую — теоретическую — главу работы. Вторая и третья части требовали анализа с расчетами и практическими рекомендациями. Чтобы написать их, Жадан отправил боту похожую работу и попросил адаптировать ее под свою тему. Все запросы студент отправлял в едином чате, чтобы учитывались предыдущие части и стиль повествования.
Получившийся текст Жадан отправил научной руководительнице. Через два дня она попросила автора доработать начало и конец работы, связать первую главу с третьей и исправить другие незначительные претензии. Все это Жадан сделал как самостоятельно, так и с помощью ChatGPT.
Суммарно на подготовку диплома, по словам автора, он потратил 23 часа. Из них около 15 часов потребовалось на работу с ChatGPT, еще 9 — на редактирование. У однокурсников, говорит Жадан, на написание диплома ушли недели.
На историю Жадана обратили внимание СМИ и в твиттере. Оригинальный пост просмотрели более 730 тыс. человек, он получил свыше 4500 лайков.
Один из пользователей твиттера @Keellorenz1 заявил, что подал жалобу на Жадана в РГГУ и Министерство образования. Он попросил лишить выпускника диплома, заявив, что его «работа была выполнена с использованием генератора текста и не является оригинальной».
У поста @Keellorenz1 в основном негативные комментарии. Пользователи называют его стукачом и указывают, что, несмотря на использование чат-бота, Жадан провел определенное исследование и заслуживает диплом.