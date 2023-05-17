Автор «нейродиплома» попробовал определить текст от ChatGPT в «Антиплагиате». Вот что из этого вышло

После того как Жадану удалось обойти «Антиплагиат», он засомневался, что дипломные работы все еще нужны: «Раз легко сгенерировать оригинальный текст в СhatGPT, пройти „Антиплагиат“, то вопрос — какой смысл в создании того же диплома? Раньше студенты искали и рассказывали об изученном, применяли знания на практике и так доказывали свою эрудицию. Теперь — не так».