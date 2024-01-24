«Королевство зверей» и «Анатомия падения»: объявлены номинанты на премию «Сезар»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:11
Фото: Canal+

Французская Академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар-2023». Церемония вручения пройдет 23 февраля в концертном зале «Олимпия» в Париже.

Лидером по числу номинаций стала драма «Королевство зверей» Томы Кайе. Она получила 12 номинаций. Следом по списку идет фильм Жюстин Трие «Анатомия падения» с 11 номинациями.

Список номинантов на «Сезар»

Лучший фильм

• «Анатомия падения»
• «Дело Голдмана»
• «Королевство зверей»
• «Цепной пес»
• «Я всегда буду помнить ваши лица»

Лучшая режиссура

• Катрин Брейя — «Запретная страсть»
• Тома Кайе — «Королевство зверей»
• Жан-Баптист Дюран — «Цепной пес»
• Жюстин Трие — «Анатомия падения»
• Жанна Эрри — «Я всегда буду помнить ваши лица»

Лучшая актриса

• Леа Дрюкер — «Запретная страсть»
• Марион Котийяр — «Маленькая девочка грустит»
• Сандра Хюллер — «Анатомия падения»
• Афсиа Эрзи — «Удовольствие»
• Виржини Эфира — «Только ты и я»

Лучший актер

• Арье Вортхальтер — «Дело Голдмана»
• Ромен Дюрис — «Королевство зверей»
• Бенжамен Лаверн — «Аббат Пьер»
• Рафаэль Кенар — «Янник»
• Мельвиль Пупо — «Только ты и я»

Лучшая актриса второго плана

• Галатея Беллуджи — «Цепной пес»
• Лейла Бехти — «Я всегда буду помнить ваши лица»
• Элоди Буше — «Я всегда буду помнить ваши лица»
• Миу-Миу — «Я всегда буду помнить ваши лица»
• Адель Экзаркопулос — «Я всегда буду помнить ваши лица»

Лучший актер второго плана

• Артюр Арари — «Дело Голдмана»
• Сванн Арло — «Анатомия падения»
• Антони Бажон — «Цепной пес»
• Пио Мармай — «Янник»
• Антуан Райнарц — «Анатомия падения»

Лучший оригинальный сценарий

• «Анатомия падения»
• «Дело Голдмана»
• «Королевство зверей»
• «Цепной пёс»
• «Я всегда буду помнить ваши лица»

Лучший адаптированный сценарий

• «Запретная страсть»
• «Согласие»
• «Только ты и я»

Многообещающий актер

• Рафаэль Кенар — «Цепной пес»
• Поль Киршер — «Королевство зверей»
• Самуэль Киршер — «Запретная страсть»
• Майло Машадо Гранер — «Анатомия падения»
• Жюльен Фрисон — «Теорема Маргариты»

Многообещающая актриса

• Селест Брюнкелл — «Дочь своего отца»
• Сюзанн Жуанне — «Королевская дорога»
• Ребекка Мардер — «Идеальная ложь»
• Элла Румпф — «Теорема Маргариты»
• Ким Хигелин — «Согласие»

Лучший зарубежный фильм

• «Идеальные дни»
• «Опавшие листья»
• «Оппенгеймер»
• «Похищенный»
• «Природа любви»

Лучший анимационный фильм

• «Запрещено собакам и итальянцам»
• «Марс Экспресс»
• «Цыпленок для Линды!»

Почётный «Сезар»

  • Кристофер Нолан
  • Аньес Жауи

В прошлом году триллер «Таинственное убийство» Доминика Молля получил главный приз кинопремии. Всего на счету картины — шесть «Сезаров». Отрывок из нее «Афиша Daily» опубликовала в декабре 2022 года, а в 2020-м побеседовала с режиссером.

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