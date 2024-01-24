«Королевство зверей» и «Анатомия падения»: объявлены номинанты на премию «Сезар»

• Галатея Беллуджи — «Цепной пес»

• Лейла Бехти — «Я всегда буду помнить ваши лица»

• Элоди Буше — «Я всегда буду помнить ваши лица»

• Миу-Миу — «Я всегда буду помнить ваши лица»

• Адель Экзаркопулос — «Я всегда буду помнить ваши лица»