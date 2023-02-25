Триллер «Таинственное убийство» Доминика Молля получил главный приз кинопремии «Сезар»

В Париже объявили лауреатов главной французской кинонаграды — премии «Сезар». Перечень публикует The Hollywood Reporter.
Триумфатор — Доминик Молль. Его детективный триллер «Таинственное убийство» взял главный приз, сам Молль забрал награду за лучшую режиссуру. Всего на счету картины — шесть «Сезаров». Отрывок из нее «Афиша Daily» опубликовала в декабре 2022 года, а в 2020-м побеседовала с режиссером.
Целиком список лауреатов выглядит так:
«Лучший фильм»
- «Таинственное убийство», реж. Доминик Молль
- «Вечно молодые», реж. Валерия Бруни-Тедески
- «Шагни вперед», реж. Седрик Клапиш
- «Невиновный», реж. Луи Гаррель
- «Мучения на островах», реж. Альберт Серра
«Лучшая режиссура»
- Доминик Молль («Таинственное убийство»)
- Луи Гаррель («Невиновный»)
- Седрик Хименес («Шрамы Парижа»)
- Седрик Клапиш («Шагни вперед»)
- Альберт Серра («Мучения на островах»)
Лучший оригинальный сценарий
- «По правилам и без»
- «Вечно молодые»
- «Полный рабочий день»
- «Сент-Омер»
- «Шагни вперед»
«Лучший актер»
- Бенуа Мажимель («Мучения на островах»)
- Жан Дюжарден («Шрамы Парижа»)
- Луи Гаррель («Невиновный»)
- Венсан Макень («Дневник мимолетного романа»)
- Дени Меноше («Петер фон Кант»)
«Лучшая актриса»
- Виржини Эфира («Воспоминания о Париже»)
- Фанни Ардан («Молодые любовники»)
- Жюльетт Бинош («Между двумя мирами»)
- Лора Калами («Полный рабочий день»)
- Адель Экзаркопулос («Под облаками»)
«Лучший зарубежный фильм»
- «Хищники», реж. Родриго Сорогойен
- «Близко», реж. Лукас Донт
- «Заговор в Каире», реж. Тарик Салех
- «Иа», реж. Ежи Сколимовский
- «Треугольник печали», реж. Рубен Эстлунд
В 2022 году фаворитом жюри стали «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака. У картины было 15 номинаций, лауреатом она стала в 7 категориях.
Лучшим актером признали Бенуа Мажимеля за работу в ленте Эмманюэль Берко «После меня», лучшей актрисой — Валери Лемерсье, сыгравшую главную роль в собственной полнометражной картине «Голос любви».