Триллер «Таинственное убийство» Доминика Молля получил главный приз кинопремии «Сезар»

Триумфатор — Доминик Молль. Его детективный триллер «Таинственное убийство» взял главный приз, сам Молль забрал награду за лучшую режиссуру. Всего на счету картины — шесть «Сезаров». Отрывок из нее «Афиша Daily» опубликовала в декабре 2022 года, а в 2020-м побеседовала с режиссером.