«Таинственное убийство»: фрагмент из фильма про преступление, которое не было раскрыто

«Убийца так и не будет найден» — это не спойлер, а открывающие титры фильма. Благодаря антидетективной интриге Моллю (так же, как Дэвиду Финчеру и Пон Чжун Хо), удается сконцентрироваться на исследовании нравов, а конкретно — на войне полов и месте женщины в патриархальном мире. «Тебе не кажется странным, что мужчины расследуют преступления других мужчин?» — говорит напарница Йохана, намекая на то, что женщинам в этой картине уготована исключительно роль жертв. Оставаясь фантазией по мотивам реального дела, «Таинственное убийство» превращается в высказывание про несправедливое устройство мира и пламя ненависти, в котором оказывается сожжено все хорошее.