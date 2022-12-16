«Таинственное убийство»: фрагмент из фильма про преступление, которое не было раскрыто

Сравнение «Таинственного убийства» с корейским «Воспоминания об убийстве» и американским «Зодиаком» уже стало общим местом (все это криминальные триллеры, в которых убийца так и не был найден), но еще у фильма Молля много общего с другим хрестоматийным детективом — «Твин Пиксом». В центре повествования снова сексуально активная блондинка Клара (Лула Коттон-Фрапье), которую за беспорядочные половые связи поджигают на улице, словно средневековую ведьму на костре. За расследование преступления берется молодой детектив Йохан (Бастьен Буйон), но, поскольку убитая любила «плохих парней», его список подозреваемых только продолжает шириться. И пока следователь по вечерам нарезает круги на велодроме, само расследование бесконечно ходит кругами.
«Убийца так и не будет найден» — это не спойлер, а открывающие титры фильма. Благодаря антидетективной интриге Моллю (так же, как Дэвиду Финчеру и Пон Чжун Хо), удается сконцентрироваться на исследовании нравов, а конкретно — на войне полов и месте женщины в патриархальном мире. «Тебе не кажется странным, что мужчины расследуют преступления других мужчин?» — говорит напарница Йохана, намекая на то, что женщинам в этой картине уготована исключительно роль жертв. Оставаясь фантазией по мотивам реального дела, «Таинственное убийство» превращается в высказывание про несправедливое устройство мира и пламя ненависти, в котором оказывается сожжено все хорошее.