На мусорообрабатывающем заводе среди отходов нашли собаку. Ее почти отправили в измельчитель

Они попросили подписчиков внимательнее следить за содержимым мусорных контейнеров. «Мы не станет призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Мы знаем, что наши подписчики — ответственные и умеющие ценить жизнь люди», — добавили в пресс-службе.