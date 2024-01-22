На мусорообрабатывающем заводе среди отходов нашли собаку. Ее почти отправили в измельчитель

В Петербурге на мусорообрабатывающем заводе среди отходов обнаружили собаку — йоркширского терьера. Пса нашли прямо перед погрузкой мусора в измельчитель, сообщила пресс-службы группы компаний «Первый Спецтранс».
Сотрудники завода начали поиск хозяев пса. Пока собаку оставили на территории организации. Согласно сообщению, о терьере «прекрасно заботятся — кормят, одевают, гуляют и ласкают».
«Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно», — заявили представители мусорообрабатывающего предприятия.
Они попросили подписчиков внимательнее следить за содержимым мусорных контейнеров. «Мы не станет призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Мы знаем, что наши подписчики — ответственные и умеющие ценить жизнь люди», — добавили в пресс-службе.
Ранее в Кирове обнаружили мертвым кота Твикса, которого на стоянке вышвырнула из вагона поезда проводница. Женщина приняла кота за бродячего, когда тот выбрался из переноски и начал гулять по вагону.
Транспортная полиция не нашла нарушений в действиях сотрудницы. В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных, в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из‑за смерти Твикса.