С Филиппа Киркорова взыскали 8 млн рублей долгов по налогам

Таганский суд Москвы взыскал с Филиппа Киркорова 7,97 млн рублей задолженности по налогам. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Cуды общей юрисдикции города Москвы».
Ранее певец пожертвовал 5 млн рублей общественной организации «Синяя птица», которая оказывает помощь детям с аутизмом. Деньги потратят на оборудование актового зала, закупку мебели, а также материалов для занятий с детьми.
Налоговая служба обратила внимание на долги артиста после его появления на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. К самой блогерше подали два иска на 1 млрд рублей — оба были отклонены судом.
С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Происходящее на вечеринке возмутило некоторых зрителей. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.
Позже Ивлеева записала видеообращение, в котором рассказала о создании мероприятия, прокомментировала образ гостей, и рэпера Vacio в частности, а также принесла извинения и пообещала передать часть заработанных денег благотворительным организациям. Подобные видео в свою очередь также записали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Vacio и Дима Билан. Подробнее о случившемся «Афиша Daily» рассказывала здесь.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.