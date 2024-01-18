Таганский суд отказался рассматривать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы отказался рассматривать коллективный иск против Насти Ивлеевой и компании МТС после «почти голой» вечеринки в «Мутаборе». Об этом сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Накануне суд зарегистрировал иск от 22 граждан во главе с продюсером «Бригады» Александром Иншаковым. Они потребовали взыскать с Ивлеевой и МТС 1 млрд рублей и перечислить их в государственный фонд «Защитники Отечества», который поддерживает участников боевых действий на территории Украины. Ранее аналогичный иск против Ивлеевой отклонил Хамовнический суд Москвы.
С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Происходящее на вечеринке возмутило некоторых зрителей. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.
Позже Ивлеева записала видеообращение, затем к ней присоединились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Vacio и Дима Билан. Подробнее о случившемся «Афиша Daily» рассказывала здесь.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.