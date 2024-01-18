Таганский суд отказался рассматривать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Накануне суд зарегистрировал иск от 22 граждан во главе с продюсером «Бригады» Александром Иншаковым. Они потребовали взыскать с Ивлеевой и МТС 1 млрд рублей и перечислить их в государственный фонд «Защитники Отечества», который поддерживает участников боевых действий на территории Украины. Ранее аналогичный иск против Ивлеевой отклонил Хамовнический суд Москвы.