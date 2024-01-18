Снуп Догг рассказал, почему отказался от сделки с OnlyFans на 100 млн долларов

Доггу сказали, что «все, что ему нужно сделать, это вытащить эту штуковину» и получить 100 млн долларов. Однако рэпер посчитал, что его жена «ни за что не позволит пойти туда и вытащить эту штуковину ни за какие деньги», и отказал.