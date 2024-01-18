Снуп Догг рассказал, почему отказался от сделки с OnlyFans на 100 млн долларов

Снуп Догг поделился историей о том, как OnlyFans обратились к нему и сказали, что он может заработать на сервисе 100 млн долларов. Рэперу предлагали опубликовать откровенный контент.
«Они напали на меня, когда одна из этих маленьких девочек заработала там около 20 миллионов долларов», — рассказал Догг на инстаграм*-шоу комика Слинка Джонсона. Артист имел в виду Блэк Чайну, которая попала в заголовки как самый высокооплачиваемый контентмейкер на OnlyFans.
Доггу сказали, что «все, что ему нужно сделать, это вытащить эту штуковину» и получить 100 млн долларов. Однако рэпер посчитал, что его жена «ни за что не позволит пойти туда и вытащить эту штуковину ни за какие деньги», и отказал.
Многие рэп-звезды создали учетные записи на OnlyFans, в том числе Bhad Bhabie, которая заработала миллион долларов за первые шесть часов на сайте. Рэпер Tyga заработал 20 млн, прежде чем деактивировал свою странице и запустил собственный конкурирующий сайт под названием Myystar.
В ноябре прошлого года артистка Игги Азалия стала самой богатой знаменитостью на OnlyFans: в 2023-м она заработала 48 млн долларов. Она обошла Карди Би, которая заработала на платформе 45 млн.
В ноябре 2023-го Догга, известный поклонник марихуаны оставил сообщение: «После долгих раздумий и обсуждения с семьей я решил бросить дымить. Прошу уважать мою личную жизнь». Однако вскоре стало понятно, что ничего он не бросил, а только прорекламировал бездымную печь. При этом саму рекламную кампанию признали неудачной.
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