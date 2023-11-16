Снуп Догг решил бросить курить

«После долгих раздумий и обсуждения с семьей я решил бросить курить. Прошу уважать мою личную жизнь», — написал он поверх фотографии со сложенными руками.
52-летний артист не стал пояснять, что именно толкнуло его на такой шаг.
В марте этого года Снуп Догг в разговоре с Daily Mail поделился, что после рождения внука в 2015 году стал курить реже и по-новому взглянул на свой образ жизни. Журналистам он сказал, что хотел бы увидеть взросление ребенка своего старшего сына. «Это может случиться, только если я приму меры и буду осторожен с тем, что я употребляю, куда хожу и с кем общаюсь», — считает артист.
Образ Снуп Догга неразрывно связан с курением марихуаны, во время выступлений он часто появлялся с самокрутками, а в 2012 году даже отправился на Ямайку и принял растафарианство (впрочем, представители религии критиковали его за апроприацию элементов веры и даже отлучили его от церкви).
Кроме этого, музыкант вкладывал деньги в различные проекты, связанные с марихуаной, в том числе в производителей бумаги для самокруток, конфет с травкой или новостного издания о культуре потребления. Среди прочего, у него есть доля в инвестиционном фонде Casa Verde, который вкладывает деньги в отрасль производства каннабиса, его портфолио оценивали в 200 млн долларов.
«Персональная помощница по скручиванию косяков» рэпера однажды рассказала, что артист скуривал больше 200 грамм травы, от 75 до 150 самокруток в день. Позже она была вынуждена признать, что «немного преувеличила» цифру.