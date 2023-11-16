Снуп Догг решил бросить курить

В марте этого года Снуп Догг в разговоре с Daily Mail поделился, что после рождения внука в 2015 году стал курить реже и по-новому взглянул на свой образ жизни. Журналистам он сказал, что хотел бы увидеть взросление ребенка своего старшего сына. «Это может случиться, только если я приму меры и буду осторожен с тем, что я употребляю, куда хожу и с кем общаюсь», — считает артист.