Рекламная кампания, ради которой Снуп Догг «бросал дымить», оказалась провалом

Производитель печей Solo Brands, автор вирального ролика, в котором Снуп Догг объявлял об отказе от дыма, признала рекламную кампанию неудачной. Фирму покинул ее СЕО, а представитель заявил, что компания недовольна продажами.
Рекламная кампания Solo Brands началась в ноябре с поста рэпера Снуп Догга. Известный поклонник марихуаны в соцсетях 16 ноября оставил сообщение: «После долгих раздумий и обсуждения с семьей я решил бросить дымить. Прошу уважать мою личную жизнь».
Пост стал виральным: в твиттере он собрал 153 млн просмотров и почти 700 тыс. лайков, а в инстаграме* его откомментировали более 175 тыс. раз. В тот момент многие решили, что рэпер бросает курить, и их не смутила формулировка, в которой использовано слово «дымить» (smoke) вместо «курить» (smoking).
Через три дня выяснилось, что Снуп Догг всех обманул. Он опубликовал видео и сказал, что устал от запаха дыма, а потому выбирает бездымную печь от Solo Brands. Пост получил примерно в два раза меньше интереса: 62 млн просмотров и почти 300 тыс. лайков в твиттере, а также около 85 тыс. комментариев в инстаграме.
Тем не менее Solo Brands увидели в реакции позитив. В письме изданию Ad Age представительница бренда указала, что от акции фирма получила более 1,2 млн упоминаний в соцсетях и новостях, а также 19,5 млрд других взаимодействий (лайков, репостов, комментарий и пр.). Успех кампании она оценила в 81 млн долларов. Директор фирмы Джон Меррис позже отметил, что на аккаунты компании подписались 60 тыс. человек.
8 января Solo Brands анонсировала уход Мерриса с постов президента, CEO и главы совета директоров. Он покинул компанию «по взаимному согласию сторон». На всех трех должностях его заменил Кристофер Мец. Об этом пишет Outdoor Retailer.
В пресс-релизе CFO фирмы Андреа Тарбокс подчеркнула, что маркетинговые кампании не принесли роста выручки. «Хотя наши уникальные маркетинговые кампании повысили узнаваемость бренда Solo Stove среди расширенной и новой аудитории потребителей, они не привели к запланированному нами росту продаж, что в сочетании с увеличением маркетинговых инвестиций негативно сказалось на показателе EBITDA. Мы считаем, что у нас есть значительные возможности для повышения известности и что эти новые кампании расширят наш охват и принесут пользу нашим брендам в долгосрочной перспективе», — заявила Тарбокс.
По ее словам, особенно руководство было разочаровано продажами в четвертом квартале. Именно тогда была запущена кампания с участием Снуп Догга, а бренд надеялся на хорошие продажи в «черную пятницу» и рождественские каникулы.
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