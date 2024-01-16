Рекламная кампания, ради которой Снуп Догг «бросал дымить», оказалась провалом

В пресс-релизе CFO фирмы Андреа Тарбокс подчеркнула, что маркетинговые кампании не принесли роста выручки. «Хотя наши уникальные маркетинговые кампании повысили узнаваемость бренда Solo Stove среди расширенной и новой аудитории потребителей, они не привели к запланированному нами росту продаж, что в сочетании с увеличением маркетинговых инвестиций негативно сказалось на показателе EBITDA. Мы считаем, что у нас есть значительные возможности для повышения известности и что эти новые кампании расширят наш охват и принесут пользу нашим брендам в долгосрочной перспективе», — заявила Тарбокс.