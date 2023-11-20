Заявление Снуп Догга о том, что он «бросает курить», оказалось рекламой бездымных печек

Оказывается, Снуп Догг не бросил курить. Его громкое заявление было лишь частью промокомпании бездымных печек.
В новом ролике в своих соцсетях рэпер двусмысленно говорит о дыме/курении (smoke), а затем расхваливает бездымные (smokeless) печки Solo Stove.
«Я знаю, о чем вы думаете: Снуп, курение/дым — это твоя неотъемлемая вещь! Но я покончил с этим, — заявил музыкант — Я люблю хороший огонь на улице, но дыма было слишком много. Solo Stove потушили пожар и устранили дым. Они изменили правила игры, и теперь я рад поделиться любовью и согреться со своими друзьями и семьей».
Несколько дней назад Снуп Догг выложил черно-белое фото с подписью: «После долгих раздумий и обсуждения с семьей я решил бросить курить. Прошу уважать мою личную жизнь». Заявление рэпера вызвало волну мемов.