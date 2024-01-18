Трейлер GTA 6 стал вторым самым популярным игровым роликом в истории ютуба

Однако оба эти видео вышли более 10 лет назад. GTA 6 для достижения этой отметки понадобилось чуть больше месяца. Поэтому велика вероятность, что трейлер нового проекта Rockstar Games сможет в будущем обогнать их, поставив рекорд ютуба.