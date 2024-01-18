Трейлер GTA 6 стал вторым самым популярным игровым роликом в истории ютуба

Дебютный трейлер предстоящей игры GTA 6 набрал более 168 млн просмотров на ютубе, став вторым самым популярным игровым видео в истории сервиса.
Первое место все еще занимает игра Subway Surfers. Ее трейлер посмотрели 361 млн раз. На третьем месте — Minecraft, собравший 167 млн просмотров.
Однако оба эти видео вышли более 10 лет назад. GTA 6 для достижения этой отметки понадобилось чуть больше месяца. Поэтому велика вероятность, что трейлер нового проекта Rockstar Games сможет в будущем обогнать их, поставив рекорд ютуба.
Трейлер шестой части GTA вышел 5 декабря. Фанаты франшизы узнали в видео образы реальных людей и ситуаций — например, женщины с молотками, аллигатора в продуктовом магазине и Флоридского Джокера. Прообраз последнего — Лоуренс Салливан — потребовал от создателей игры 10 млн долларов компенсации и пригрозил хакерской атакой.
Кроме того, поклонники сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе. Выход GTA 6 намечен на 2025 год.